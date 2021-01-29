Квоты на выбросы парниковых газов на 2021 год утвердили в РК

Постановлением Правительства РК от 13 января 2021 года утвержден Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2021 год, передает zakon.kz.

Как отмечается, Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2021 год разработан в соответствии Экологическим кодексом РК, а также с учетом положений международных договоров Казахстан в области изменения климата.

Национальный план:

квотирует (лимитирует) выбросы двуокиси углерода установок на 2021 год, подпадающих под требования по квотированию выбросов парниковых газов;

не включает выбросы метана в распределение квот на выбросы парниковых газов и регулирует их в рамках внутренних проектов по сокращению выбросов парниковых газов;

определяет 2017-2019 годы для расчета квоты на выбросы парниковых газов.

Общий объем квот на выбросы парниковых газов определен в количестве 169 187 227 единиц для установок, осуществляющих деятельность в нефтегазовой, электроэнергетической, горнодобывающей, металлургической, химической, обрабатывающей (в части производства стройматериалов: цемента, извести, гипса и кирпича) сферах.

Объемы квот на выбросы парниковых газов распределяются в соответствии с перечнем установок. Их можно посмотреть в приложении 2 к Национальному плану.

Резерв объема квот на выбросы парниковых газов на 2021 год составляет 11 500 000 единиц квот.

Постановление вводится в действие с 1 января 2021 года.