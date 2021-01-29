Поджигателя автомобилей поймали в ВКО

В ВКО сотрудник полиции задержал мужчину, подозреваемого в поджоге четырех автомобилей, передает zakon.kz.

По информации ДП, вызов поступил 29 января около 03:40 по факту умышленного поджога чужого имущества. Был задействован весь личный состав отдела полиции Риддера.

Около 05:30 старший инспектор административной практики, майор полиции Канат Сапаров заметил подозрительного мужчину на улице Независимости. Мужчина не смог дать вразумительного ответа на вопросы полицейского. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ходе проверки в пакете были обнаружены чужие документы, зеркала заднего вида, флешки, а также футляры для очков.

Полицейские в ходе следственных действий установили, что ранее судимый 24-летний подозреваемый совершил ряд краж из автомобилей, припаркованных во дворах. Чтобы скрыть кражи, он поджег четыре автомобиля. Согласно акту освидетельствования, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

Владельцы сгоревших авто установлены. Проводится досудебное расследование.

Предварительная сумма ущерба составляет более 4 млн тенге.