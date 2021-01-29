Курс доллара еще вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,27 тенге, поднявшись еще на 0,75 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,5-426 тенге, евро – 513,5-517 тенге, рос. рубль - 5,55-5,63 тенге.

Между тем цена на нефть марки Brent растет в ходе торгов 29 января.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,07% — до $55,57 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,13%, составив $52,27 за баррель.