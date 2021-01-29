Нурсултан Назарбаев выразил благодарность 18 тысячам активистов Nur Otan

В каждом городе и районе более 7 тысяч нуротановцев встретились с представителями старшего поколения, молодежью, врачами, учителями, рабочими, аграриями, предпринимателями, интеллигенцией и многими другими. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек, сообщает zakon.kz.

Дорогие друзья! Как вы знаете, в рамках прошедшей электоральной кампании наша партия менее чем за месяц провела порядка 28 тысяч агитационных мероприятий и встреч с охватом более 7 миллионов избирателей, - написал Байбек.

В каждом городе и районе более 7 тысяч нуротановцев встретились с представителями старшего поколения, молодежью, врачами, учителями, рабочими, аграриями, предпринимателями, интеллигенцией и многими другими. Открыто обсуждались проблемы, цели, с которыми партия идет на выборы.

Большой вклад в победу "Nur Otan"-а внесли наши молодые активисты. В рамках акции "От двери к двери" жасотановцы обошли 1,4 млн. домов и квартир, распространив 6,2 млн. агитационных материалов.

В регионах активно работали общественные приемные, поступило 95 тысяч обращений. Наши кандидаты и доверенные лица приняли более 48 тысяч человек.

За активное участие в агитационной кампании "Nur Otan"-а в ходе прошедших выборов Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев направил благодарственные письма более 18 тысячам рядовых активистов и сторонников партии. Так, свыше 70% из них являются жителями районов и малых городов. Более 36% награждаемых – женщины, 27% – молодежь до 35 лет.

Как отметил Елбасы, убедительная победа, достигнутая в год 30-летия нашей Независимости, демонстрирует приверженность народа курсу стабильного развития страны.

Поэтому в течении месяца наша партия представит общественности дорожные карты по реализации предвыборных обещаний во всех районах, городах и областях с конкретными целевыми индикаторами, сроками реализации по годам, а также ответственными исполнителями.

"Nur Otan" - партия реальных дел и ясных целей! Преодолев испытания, победим вместе!