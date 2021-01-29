Мемная криптовалюта выросла в цене на 500% благодаря соцсети

Криптовалюта Dogecoin выросла в цене на 500% благодаря энтузиастам из соцсети Reddit, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Валюта была выпущена в оборот в 2013 году и получила свое название в честь культового мема Doge.

С момента создания он стоил малые доли цента. Однако в среду он вырос с 0,007681 долларов до 0,049 долларов за сутки.

Летом 2020 года Илон Маск опубликовал шуточный твит, который поднял цену этой криптовалюты на 20%.

Стандарт Dogecoin/ мировая финансовая система

Ранее пользователи Reddit смогли увеличить стоимость акций таких компаний, как Gamestop, BlockBuster и AMC.

Стоимость акций компании по продаже видеоигр Gamestop резко взлетела (более чем на 700% за неделю) в результате настоящей битвы между мастодонтами-биржевиками с Уолл-стрит и инвесторами-любителями из Reddit.

Хедж-фонды использовали механизм коротких продаж - shorting, который позволял фондам одалживать акции компании у других инвесторов в надежде на падение их стоимости. При этом инвесторы берут ценные бумаги взаймы и продают их на рынке, допустим, за 10 долларов. Затем они ждут дальнейшее падение, например, до пяти долларов. После этих действий фонд возвращает акции первоначальному владельцу, а прибыль оставляет себе.

Однако механизм дал сбой в случае с GameStop. Стоимость акций компаний выросла из-за инвесторов-любителей. Это привело к тому, что крупные хедж-фонды понесли огромные потери.

Аналитическая компания по финансовым данным Ortex подсчитала, что хедж-фонды потеряли на своих инвестициях 70,87 миллиарда долларов. Компания сделала этот расчет на основе данных, собранных от агентов-кредиторов, прайм-брокеров и брокеров-дилеров.

Эта битва привлекла внимание Белого дома. Пресс-секретарь Джейн Псаки накануне подтвердила, что правительство США "следит за ситуацией". Отмечается, что сражение между инвесторами-любителями и Уолл-стрит еще далека от завершения.