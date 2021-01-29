Соглашения по финансированию поставок в Узбекистан казахстанских товаров подписаны в Ташкенте

Во время двухдневного визита представителей АО "ЭСК "KazakhExport" в Республику Узбекистан состоялся ряд рабочих встреч руководства компании KazakhExport с бизнес-сообществом и представителями ведущих банков страны.

В ходе визита подписано соглашение KazakhExport с АИКБ "Ипак Йули Банк" по финансированию поставок в Узбекистан продукции отечественных предприятий черной металлургии и муки, соглашение с АКБ "Азия Альянс Банк" по реализации проекта экспортных поставок в Узбекистан продукции мясного кластера, расположенного в Актюбинской области.

Рынок Узбекистана является одним из приоритетных для казахстанских предприятий. За время нашего сотрудничества с банками республики реализован ряд совместных крупных проектов, направленных на повышение эффективности различных отраслей экономики двух стран, – сказал Председатель Правления АО "ЭСК "KazakhExport" Руслан Искаков.

В целом, только за 2020 год объем принятых страховых обязательств KazakhExport по поддержке экспортных контрактов отечественных предприятий обрабатывающей промышленности в Узбекистан составил почти 26,9 млрд тенге, сумма поддержанных экспортных контрактов достигла 87,3 млрд тенге.

В числе поддержанных предприятий – экспортеры строительных услуг, производители автомобилей, кондитерских изделий, муки, масложировой, кабельной и полимерной продукции, минеральных плит, макаронных изделий, арматурного проката.

Справочно: АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") – подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.