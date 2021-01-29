НПО пожаловались, что госорганы не привлекают их к работе в социальной сфере

На коллегии министерства информации и общественного развития РК президент гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева предложила включить в рейтинг оценки эффективности деятельности госорганов критерий - взаимодействие с неправительственным сектором, передает корреспондент zakon.kz.

Задача всех госорганов - взаимодействовать с общественными объединениями, вступать с ними в конструктивные отношения и финансировать гражданские инициативы, видеть в партнерстве перспективу преодоления локальных кризисов и проблем отрасли. Однако несмотря на поручение руководства страны, протоколы гражданских форумов о необходимости всех госорганов предусмотреть в бюджете средства на реализацию отраслевого госсоцзаказа, данное поручение выполняется только отельными госорганами.

По ее словам, в 2020 году на государственный соцзаказ на центральном уровне были предусмотрены средства только в бюджете МИОР, Минздрава, Минторговли, Генеральной прокуратуры и Агентства РК по противодействию коррупции.

При этом она напомнила, что глава государства призывает максимально использовать потенциал гражданского общества. Тем более в условиях сложной эпидситуации и экономической нестабильности важно не построение гражданского общества, а развитие социальной сплоченности.

Как считает Нургазиева, потенциал НПО можно было бы использовать при решении вопросов, связанных с переходом на дистанционное обучение, проблем при выплате 42500. Она предложила включить в рейтинг оценки эффективности деятельности госорганов критерий - взаимодействие с неправительственным сектором.

Из-за длительности процедур закупок НПО месяцами ждут конкурса. В лучшем случае удается заключить договор в апреле, а чаще бывает в сентябре или октябре. Сроки реализации проекта привязаны к финансовому году, а не к календарному. Неважно, когда был заключен договор, даже если в октябре - проект нужно закрыть до конца ноября. Бесспорно, что это отражается на качестве выполнения проекта. Предлагаем создать рабочую группу для проведения ревизии всех законов и НПА, регулирующих деятельность НПО на предмет устранения правовых коллизий, препятствующих эффективной деятельности гражданского общество, - сказала глава Альянса.

Со своей стороны, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева поддержала предложения.

Действительно настало время сделать инвентаризацию. Тем более президент говорил о Социальном кодексе, где НПО есть также, НПО, которые помогают государству в решении соцвопросов. О создании рабочей группы. я думаю, по составу мы с вами проговорим отдельно и начнем планомерную работу. Решение проблемных вопросов, которые вы отметили, будут способствовать совершенствованию работы не только нашего министерства, но в целом будут способствовать развитию неправительственного сектора, - уверена глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.