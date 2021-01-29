В Антикоррупционной службе рассказали, в чем подозревают экс-главу СК-Фармация

Последствия от действий экс-главы "СК-Фармация" — нарушение деятельности учреждений здравоохранения и заражение врачей, сообщил руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент zakon.kz.

По "СК-Фармация" дело закончено, находится на ознакомлении. По завершении ознакомления дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Подробностей раскрыть не могу... Подозреваемый один. Последствия от его действий - нарушение нормальной деятельности учреждений здравоохранения и заражение врачей. В рамках договора на 8 млрд тенге, — сообщил Перов.

14 января глава Агентства Алик Шпекбаев сообщал, что дело бывшего руководителя "СК-Фармация" Берика Шарипа планируют передать в суд.

Он отмечал, что изначально экс-главу "СК-Фармации" обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, но сейчас дело переквалифицировано по статье о халатности. 14 августа 2020 года с санкции суда Берик Шарип заключен под стражу.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан