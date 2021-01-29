Фронт-офис и соцаптеки: Итоги работы "Астана – Адалдық алаңы" подвели в столице

Итоги работы проектного офиса "Астана – Адалдық алаңы" за 2020 год озвучили в столице, передает официальный сайт акимата столицы.

Совещание по итогам работы проектного офиса "Астана – Адалдық алаңы" за прошедший год под председательством заместителя акима города Нур-Султан Бахтияра Макена состоялось в столице.

По словам замакима, проведена оптимизация сферы образования – ротация директоров школ, автоматизация государственных закупок школьного питания, анонимные онлайн-опросы по пресечению бытовой коррупции. Также оптимизация сферы здравоохранения — 100%-ая цифровизация паспортов здоровья (оцифровано более 1 млн. медицинских документов.), электронная очередь DAMUMED, разработан информационный сервис для проверки легитимности выдачи медицинских справок.

Вместе с тем, осуществлен проект "Интерактивная карта открытых бюджетов". По итогам 2020 года столица обеспечила 100%-ую заполняемость.

В этом году также по инициативе "Астана — Адалдық алаңы" открыт фронт-офис на территории Департамента обороны, а также 2 социальные аптеки (ул. Азербаева, 4/1 и ул. Сыганак,9), реализующие лекарственные препараты по минимальным наценкам.

46 тысяч консультаций оказали специалисты сервисных акиматов столицы. В 2020 году между акиматом города и Департаментом Агентства по противодействию коррупции заключен Меморандум о совместном сотрудничестве. Также с Департаментом ведется совместный проект "Астана – Адалдық алаңы", где основной задачей является искоренение бытовой коррупции.

Только за 2020 год количество оказанных услуг сервисными акиматами составило 126 тыс., из них 46 тыс. – консультации специалистов. Автоматизированы 160 государственных услуг. В электронный формат переведены 27 услуг, ранее оказываемых в бумажном виде, — сказал Б.Макен.

Заместитель акима отметил, что в столице осуществлен 100%-ый перевод в электронный формат государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами.

Вместе с тем, внедрена Концепция сервисной модели обслуживания:

— центр занятости;

— центр городских услуг "IQALA", открытый в рамках проекта "Астана-адалдық алаңы", где оцифрованы 154 услуги (оказано более 75 тыс. услуг.) коммунальных и муниципальных служб.

— центр поддержки института семьи "Жанұя";

— центр жилья. Сотрудники Центра ежедневно проводят консультации для более 300 граждан.

В завершении своего выступления заместитель акима пожелал участникам совещания успешной работы в целях дальнейшего совершенствования государственной антикоррупционной политики.