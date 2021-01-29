Капитан сборной по боксу может получить титул на профиринге

Двукратный финалист чемпионатов мира и Азии Камшыбек Кункабаев, совмещающий выступления в национальной сборной Казахстана по боксу, подготовку к Олимпиаде в Токио с боями на профиринге, может получить титул, передает zakon.kz.

Чемпионский пояс WBO Asia Pacific в тяжелом весе может перейти к капитану национальной сборной в том случае, если на турнире 27 февраля в Алматы он победит боксера из Великобритании Стивена Уорда (13-1, 4 КО), занимающего 86-ю позицию в глобальном рейтинге тяжеловесов по версии мирового статического портала Boxrec.com и известного своими яркими выступлениями на профессиональном ринге. К слову, Камшыбек на профиринге провел уже 2 боя, и в обоих одержал яркие победы нокаутом.

Ранее мы сообщали, что на этом турнире может выступить перспективный казахстанский средневес, нокаутер Жанибек Алимханулы.