Новый ролик о "лизунах" сняли в Антикоре

Новый видеоролик на тему борьбы со взятками сняли в Антикоррупционной службе Алматы, передает zakon.kz.

Второй ролик в Антикоре посвятили пресмыкающемуся подвиду несунов и берунов – лизунам.

Лизуна часто можно видеть рядом с берунами и несунами. Они, как правило, меньше весом и размером, очень пронырливы и могут умело подлизываться. Из-за этого качества они являются посредниками между берунами и несунами, - говорится в видеоролике.

Именно поэтому лизуны часто по своей глупости оказываются участниками ворованной добычи. И, конечно, на них также ведется постоянная охота.

Поймав их, мы возвращаем ворованную добычу на место, а лизунов с берунами помещаем в зоопарк, - говорится в тексте.

Антикоррупционная служба республики Казахстан просит вас не переступать закон и всегда оставоставаться людьми ,– такими словами завершается видео.

Первый видеоролик о коррупционерах в юмористическом формате Антикоррупционная служба Алматы презентовала 21 января.