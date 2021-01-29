Как будут работать салоны красоты и фитнес-центры в Алматы

Салоны красоты продолжат работать в прежнем режиме, фитнес-центры приостановят работу на один выходной день. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

График салонов красоты, согласно постановлению санврача, не изменился. Можно в онлайн формате заранее записаться... За салонами закреплен алгоритм, усилена работа по дезинфекции. Наши салоны красоты продолжат работать по закрепленному алгоритму, - ответил Бекшин на вопрос зрителей телеканала Atameken Business.

Он отметил, что про работу фитнес-центров говорилось в постановлении главного государственного санврача Казахстана.

На сегодня деятельность фитнес-центров продолжается. Работа фитнес-центров не проводится только в воскресенье. - Жандарбек Бекшин.

1 февраля в Алматы ужесточат карантин. В постановлении санврача говорится о введении ограничений на работу ТРЦ и работу кафе, ресторанов и рынков. Также сообщается, что в городе будут госпитализировать больных всех форм коронавирусной инфекцией.