Туман и гололед. Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана 

30 января в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.
В Акмолинской области местами ожидается туман.
В Актюбинской области местами ожидается туман. Ночью местами ожидается гололед, ветер юго-восточный, восточный 16 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.
Хотите быть в курсе важных новостей?