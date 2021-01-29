"Работаю Зевсом, укрощаю молнии". Чем занят Ефремов в колонии

Осужденный российский актер Михаил Ефремов дал интервью изданию "Коммерсант". Он рассказал о допущенных ошибках, работе за решеткой, взаимоотношениях с другими заключенными и творческих планах, передает zakon.kz.

Актер рассказал, что содержится в приемлемых условиях.

Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейном производстве, - сказал он.

Он рассказал и о других сидельцах - "достойных и правильных мужиках", каждый из которых где-то оступился.

Статьи разные. Но по статье 264 УК, как у меня, в колонии отбывают наказание только четыре человека. Причем у трех остальных — части 5 и 6 статьи, то есть за ДТП, в которых погиб не один, а два и больше человек. Отношения с администрацией и другими заключенными уважительные. Все называют меня дядя Миша, - рассказал Ефремов.

Возможность заниматься творчеством он пока не реализует. Михаил Ефремов читает много книг.

Журналисты поинтересовались, сожалеет ли он о том, что воспользовался услугами адвоката Эльмана Пашаева.

Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось. Я уже все ответил об этой ошибке, - сказал он.

О возобновлении творческой деятельности после освобождения актер пока не говорит.

Как получится, пока мое дело вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику, - признался он.

8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lada Largus, водитель которого позже умер в больнице. По итогам громкого процесса, суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима. Позже Московский городской суд снизил срок до 7,5 лет.