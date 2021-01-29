Телеведущая и главный редактор из России рассказали правду о ковидной ситуации в их стране

Казахстан и Россия имеют самую длинную непрерывную общую сухопутную границу в мире – более 7500 км. Родственные корни по обе стороны границы крепко переплелись, между нашими странами тесная связь на всех уровнях, у нас много смешанных браков, много общих друзей, коллег. И, конечно же, казахстанцам интересно знать, какова ситуация с коронавирусом у наших близких соседей. По просьбе zakon.kz об этом рассказали главный редактор газеты "Вперед" г. Уяр Красноярского края Руфина Бараисова и ведущая программы Государственной телерадиокомпании "Чита" Забайкальского края Елена Князева.

Руфина Бараисова, главный редактор газеты "Вперед" г. Уяр Красноярского края

- Руфина, вчера на нашем сайте была опубликована информация, что в Красноярске из автобуса пинками вытолкнули женщину, которая была без маски. Такие действия представителей общественного транспорта вызывают, мягко говоря, недоумение. Это следствие строжайшего соблюдения масочного режима, у вас ношение масок в общественных местах настолько обязательно, что к нарушителям вот так вот относятся?!

- Требование по поводу ношения масок распространяется у нас на посещение магазинов, кинотеатров и других общественных мест. Причем, если в прошлом году люди безответственно к этому относились и почти не носили маски, то в этом году стали ходить в масках, некоторые даже на улице не снимают.

Возможно, сказывается то, что стали больше штрафовать за это нарушение, а, может, количество смертей вокруг заставило людей по-другому на это посмотреть. Официально в Красноярском крае обязательное ношение масок продлено до 1 января 2022 года.

- Как это контролируется и к какой ответственности привлекаются нарушители?

- Контроль возложен на полицейских. Они заходят с проверкой в торговые точки и социальные учреждения, и если видят человека без маски, отводят в полицию, где составляют протокол. Штрафуют ли сразу или на первый раз прощают, точно не знаю. Но это, видимо, на какого полицейского нарвешься.

На практике действительно многим выписывают штрафы. Правда, это в 2021 году стали больше задерживать нарушителей, в прошлом году такого жесткого контроля со стороны страж порядка не было. Штраф – до 5 тысяч рублей. Если в магазинах обслуживают без масок, штраф на торговое предприятие налагается от 30 до 100 тысяч рублей.

- У вас сейчас введен локдаун?

- В Красноярском крае локдауна уже нет, но ограничения еще действуют. Да, официально остается социальное дистанцирование - 1,5-2 метра, но на деле это требование почти не выполняется.

- Много ли людей болеют у вас коронавирусной инфекцией?

- В настоящее время цифра заболевших коронавирусом по всему Красноярскому краю – более 56 тысяч человек. Выздоровели 51 100 человек, умерли 2270. Но это официальные данные, возможно, они не совпадают с реальными цифрами.

Первое время цифры вообще сильно занижали, в три-четыре раза, а то и больше. Сейчас вроде стали давать более объективные данные, но сомнения все же остаются. Сообщать данные может только Роспотребнадзор, больше нигде этих цифр не найти.

Нам, газетчикам, так и говорили: берите цифры только в Роспотребнадзоре, больше вам их никто не даст. И, действительно, ни один главврач не давал нам такой информации, отсылал к Роспотребнадзору. Поэтому наша газета вообще не печатала никаких данных, так как вокруг было уже много заболевших, а мы бы давали сильно уменьшенную цифру и нас бы люди потом ругали за необъективность.

- Как обстоит дело с лекарствами в вашем регионе?

- В аптеках с лекарствами не очень, противовирусных препаратов нет. В наличии только парацетомол и ингаверин. Арбидол, анцикловир отсутствуют.

- Трудно ли у вас попасть в больницу с ковидом? В каких случаях туда забирают?

- Сейчас попасть в больницу можно без проблем. Раньше, когда больницы еще не были достаточно подготовлены к наплыву заболевших, было много случаев, когда людей с ковидом отправляли домой. Сейчас во многих больницах открыли ковидные госпитали, где принимают больных со средней и тяжелой степенью заражения.

У нас город небольшой, в наших больницах не стали открывать ковидные госпитали, поэтому тяжелых больных отправляют в Красноярск и еще два соседних города – Канск и Бородино.

В наших больницах сейчас уже все хорошо отработано. Заболевший звонит в службу скорой помощи, оттуда приезжают, забирают человека и по его состоянию отправляют в ковидный госпиталь, где есть свободные места.

- Какая категория населения находится в полной изоляции?

- Люди 65 лет и старше. Раньше пожилых настоятельно просили уходить на самоизоляцию, сейчас – по желанию самого человека.

- Как помогают у вас больным одиноким людям и социально уязвимым слоям населения?

- У нас в крае очень развито волонтерское движение "Мы вместе". В нашем городе, например, волонтеры прикреплены к молодежному центру (есть такие, что-то наподобие бывшего комсомола). Парни и девушки реально помогают одиноким старикам, доставляют им лекарства. Причем есть договор с больницей, там волонтерам выдают рецепты для пожилых людей, молодежь идет с ними в аптеки и покупает лекарства, а потом приносит их домой пожилым людям.

- Какие учреждения, организации, предприятия и так далее у вас работают, а какие нет?

- Сейчас уже все работают, но только кафе, кинотеатры – до 11 часов вечера. В кинотеатрах продают билеты так: если вы идете вдвоем, вам дают билеты рядом, но с обеих сторон кресла должны быть пустыми. По указу губернатора Красноярского края, зрителей должно быть не более 50 процентов от общей вместимости.

- Все ли студенты и школьники сидят на дистанционке или только какая-то часть?

- Все школьники учатся в штатном режиме, как обычно. Но если в классе кто-то заболел, класс отправляют на дистанционку.

В школах отменили кабинетную систему, то есть дети не переходят из одного классного кабинета в другой, а сидят всегда в одном. Ну и тщательная дезинфекция, измерение по утрам температуры у школьников и учителей остаются.

- Как люди относятся к вакцинации? Готово ли население к этому?

- Пока люди не готовы, хотя вакцинация уже началась в январе. Сомневающихся примерно 40 процентов.

Елена Князева, ведущая программы Государственной телерадиокомпании "Чита" Забайкальского края

- В Забайкальском крае санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной, - говорит Елена Князева. - Вот уже длительное время каждые сутки коронавирусной инфекцией заражается более двухсот жителей региона. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 27 января в регионе зафиксировано 205 новых случаев инфицирования.

И, тем не менее, наблюдается тенденция по снижению количества новых больных. Время ожидания скорой помощи сократилось до четырех часов, уменьшился период ожидания и результатов тестов, контролируется доступность оказания медицинских услуг в Чите и районах Забайкалья.

По словам телеведущей, по-прежнему в социальной изоляции, вплоть до 7 февраля, находятся люди старше 65 лет: "Возможно, этот срок продлится и дальше. Вся необходимая помощь этой категории граждан – снабжение продуктами, лекарствами, оплата коммунальных услуг и так далее – осуществляется родственниками или волонтерами.

Немало работников читинских организаций и учреждений по согласованию с руководством работают дистанционно. Особенно это касается тех, кто способен успешно выполнять необходимый объем работы, находясь за компьютером".

Детские сады в крае осуществляют полноценный воспитательный процесс. Занятия в забайкальских школах начались 11 января в обычном режиме – в классах и в непосредственном общении с педагогами. Два дня в неделю школьники обучаются дистанционно в связи с тем, что в школах проводятся дезинфекционные мероприятия.

Студенты самого крупного вуза края – Забайкальского государственного университета в настоящее время на каникулах, которые продлены на неделю. Учеба начнется 15 февраля, а не 8 февраля, как обычно, причем все лекции будут проходить в онлайн режиме, а семинары, практические и лабораторные занятия, планируется проводить в учебных аудиториях.

Также журналист отметила, что в столице Забайкалья проезд в общественном транспорте, посещение магазинов, поликлиник, аптек, кинотеатров, любых мест массового скопления людей возможно только при соблюдении эпидемиологических требований. Жители региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Людей без маски не станут обслуживать на кассе и не пустят в троллейбус или маршрутное такси.

- Постоянный контроль за соблюдением всех этих правил осуществить, конечно, трудно, но рейды и проверки со стороны работников управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю проходят, - отметила Елена Князева. - На улице читинцы в основном ходят без масок. 30 января должен, наконец, открыться очередной сезон в Забайкальском театре драмы. Конечно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм - наличия масок, дистанционного рассаживания и заполняемости зала на 30%. Сроки этого культурного события уже трижды переносились.

Что касается вакцинации против коронавируса, то, по информации телеведущей, в Забайкалье это приобретает массовый характер.

- По данным на 25 января в край поступило 23 тысячи доз вакцины "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В регионе открыты 22 пункта вакцинации, 8 прививочных кабинетов работают в поликлиниках Читы и районах края, - сообщила телеведущая. - Записаться на процедуру можно через портал "Госуслуги" и по телефонам поликлиник. К введению сыворотки не допускаются люди, которые перенесли коронавирус в течение последних шести месяцев, а также забайкальцы, имеющие противопоказания. На 27 января прививку от опасной инфекции получили уже почти 6 тысяч забайкальцев, 650 жителей края прошли два этапа иммунизации.

Торгын Нурсеитова