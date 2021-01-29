Шынгыс Мукан: Будущее Шымкента зависит от инвестиций

В среду на информационно-аналитическом сайте Oinet было опубликовано интервью с первым заместителем акима Шымкента Шынгысом Муканом о проблемах, связанных с переносом ипподрома и проектом компании BI Group. Корреспондент Oinet Абылай Есимбай задал представителю исполнительной власти острые и неудобные вопросы пользователей социальных сетей. "Панорама Шымкента" предлагает это интервью в переводе.

- Дело о переносе ипподрома и строительстве на его месте жилого комплекса компанией BI Group вызвало большой резонанс. Особенно придирчивыми некоторые представители СМИ и блогеры стали после произнесенной акимом города фразы о "жестком торге" с компанией. Действительно ли так было?

- Ипподром никто не продавал. Проблема в следующем. BI Group обратилась к акиму с предложением построить жилые много-этажные дома в нескольких местах, в том числе и на территории нынешнего бездействующего ипподрома. Аким ответил: "Поскольку два года назад маслихат вынес решение о переносе ипподрома за пределы города, эта территория освобождается. Но городу нужен новый ипподром, который вы в таком случае построите бесплатно". Для строительства нового ипподрома необходимо свыше двух миллиардов тенге. Представители компании сказали, что подумают, но в итоге согласились на условия акима. Затем глава города сказал, что на территории, где будут строить дома, нужны школа и поликлиника. BI Group согласилась и на это. Аким потребовал: "Не нужно строить только жилые дома - это место должно стать особенным для всех горожан. Постройте дорожки для прогулок к Shymcity, а с другой стороны - пешеходные и велодорожки к дендропарку".

Как вы знаете, зона для променада есть в столице: это большая аллея между Акордой и "Хан-Шатыром". В нескольких местах там есть фонтаны. Это рекреационная зона. Строительная компания согласилась и на эти условия, взяв на себя расходы, тем самым экономя городской бюджет, то есть средства налогоплательщиков. Можно было бы передать компании земли старого ипподрома площадью 36 гектаров бесплатно. Вообще многие области предоставляют инвесторам землю и инфраструктуру бесплатно. Но аким настоял на том, чтобы эту землю компания выкупила за 3,5 миллиарда тенге. Деньги поступят в государственный бюджет.

BI Group открыла дивизион именно в Шымкенте. В казну от компании поступят 10 миллиардов тенге в виде налогов. Эти средства направят на заработную плату учителям и врачам, на решение социальных вопросов.

После переговоров, которые длились несколько месяцев, вопрос был решен в интересах государства и города Шымкента, поэтому говорить о "торгах" здесь неуместно. Аким, возможно, и торговался с инвестором, но не в своих интересах, а в интересах горожан.

- Но ведь это парковая зона. И без этого в городе становится все меньше деревьев...

- Во-первых, рекреационная зона - это не парковая зона. Это зона отдыха, то есть если вы строите детскую игровую площадку или велосипедную дорожку, такая территория считается рекреационной зоной.

Там ни один лист не упадет с деревьев, а зеленые насаждения снизу холма, на котором стоит памятник Байдибек би, останутся в прежнем виде. Дома будут строиться в центре нынешнего ипподрома, который "пылится" долгие годы, на месте полуразрушенных конюшен, там, где не проводились крупные соревнования в течение длительного периода.

Я не понимаю людей, которые делают акима врагом природы. В Шымкенте шесть миллионов деревьев, то есть на каждого шымкентца приходится по шесть зеленых насаждений. В Алматы, к примеру, 13 деревьев на человека. Для решения экологических проблем Мурат Дуйсенбекович утвердил специальный план по созданию зеленого пояса с поэтапной посадкой 5,5 миллиона деревьев до 2025 года. Теперь, после возвращения государству неиспользуемых земель, на них будут высажены зеленые насаждения. На тысяче гектарах! Зеленый пояс вокруг Шымкента станет гуще, таким, как в Нур-Султане.

Нужно понять одну вещь: шесть тысяч деревьев можно высадить за пять дней - это не так сложно. А вот чтобы построить шесть тысяч квартир, которые хочет возвести BI Group, нужны годы.

Многие требуют построить на месте ипподрома парк, превратить эту территорию в зону отдыха. Но ведь слева уже находится дендропарк площадью 107 гектаров, в центре - зоопарк в 29 гектаров, это ведь тоже своего рода парк, справа - парк "Казына" площадью 76 гектаров. Что изменится при строительстве четвертого парка там, где три парка стоят рядом? Кто будет ходить в эти парки, если рядом не будет жилых домов?

- Ипподром был построен по инициативе Асанбая Аскарова. Ряд общественников увидел в его переносе посягательство на советское наследие.

- Некоторые позиционируют акимат как противника наследия Аскарова. Но если бы акимат был против, вынесли бы постановление правительства и назвали бы дендропарк в честь Асанбая Аскарова?

Наоборот, аким хочет, чтобы построенный Асанбаем Аскаровым ипподром обрел новое хорошее место, стал соответствовать международным стандартам. Тем более, что можно использовать элементы старого ипподрома для строительства нового. На стене нового ипподрома будет надпись: "Шымкентский ипподром был построен в 1979 году по инициативе Асанбая Аскарова и в 2021 году перенесен в микрорайон "Бозарык".

- В социальных сетях развернулось целое движение против строительства на месте ипподрома других объектов. Слышит ли это акимат?

- Если бы акимат не считался с людьми, не проводил бы общественные слушания. Айтенов - не первый аким, который собирается передать земли города под коммерческое строительство. Это было и до него, будет и после. А проходили ли до этого общественные слушания?

Конечно, главной задачей акима является увеличение бюджетных средств и обеспечение занятости населения. А для этого нужны инвестиции. Сам Президент страны поручил привлекать инвесторов.

Несмотря на то, что нам нужны инвесторы, акимат прислушивается к мнению жителей. 19 февраля, на общественных слушаниях, будет принято общее решение в этом вопросе.

- Вы говорите, что приходят инвестиции. Но не получится ли так, что BI Group продаст свои дома и заработает еще больше?

- Тогда давайте не будем ничего строить! Как бакалавр экономики я бы сравнил инвестиции с водой. Там, где вода, растут трава, деревья. Они будут расти, пока питаются водой. Дерево будет плодоносить долгие годы. Так же и со строительством. Если в Шымкент придут инвестиции в виде строительства домов, то новые здания никто не заберет - они останутся в городе. Вспомните, в свое время были вложены огромные средства в строительство Астаны. Многие были против. Но сейчас столица в разы окупает вложенные деньги.

Сейчас никто не строит бесплатное жилье. В Шымкенте в очереди на жилье состоят 40 тысяч человек. Квартиры для этих граждан акимат возводит за счет бюджета, то есть за счет наших с вами налогов. Но даже если мы предоставим жилье очередникам, жилье будет на учете у государства. Если человек, стоящий в очереди, захочет купить жилье, он возмещает расходы в государственный бюджет.

Построить дом за счет государства не так уж и сложно. Если в бюджете есть деньги, то можно строить. Сложнее всего построить коммерческое жилье, потому что частная компания вкладывает свои деньги, продает сама, берет на себя все риски. Поэтому мы должны поддерживать коммерческое строительство домов. В Нур-Султане 80 процентов строящихся домов - это коммерческое жилье. А в Шымкенте лишь 25 процентов, остальное акимат строит за счет бюджета. Но ведь строительный рынок развивается за счет увеличения конкуренции.

Здесь важны не только инвестиции. Главное, что такие известные компании, как BI Group, Bazis, Highvill, привносят новую культуру строительства. Недавно одна местная строительная компания начала рыть котлован для постройки дома, не оградив территорию. Это вызвало возмущение жителей. И правильно, ведь дети могут упасть в яму. На компанию наложен большой штраф. А дорожащие репутацией компании так не делают: у них даже колеса грузовиков, выезжающих со стройплощадки, моют, чтобы грязь не пачкала улицы города. В таких компаниях носят специальную форму, каски, а если строителю нужно подняться выше второго этажа, его страхуют веревкой. Это строительная культура, техника безопасности. Видя такие высокие стандарты, местные строители тоже учатся.

Кроме того, если этот проект будет реализован, то для этого потребуется два миллиона кубометров монолита, 250 тысяч кубометров кирпича, 1,7 миллиона квадратных метров инертных материалов, 750 тысяч кубометров узорного камня, 320 тысяч тонн железных изделий, 460 тысяч квадратных метров окон, три миллиона квадратных метров материалов для внутренних работ, 800 тысяч квадратных метров фасадного материала. Одним словом, местные компании по выпуску строительных материалов получат объем заказов на несколько лет вперед, и эта отрасль будет развиваться.

- Если жилье будет бизнес-класса, то его будут покупать только состоятельные граждане...

- Кто сказал, что в Шымкенте живут только социально уязвимые категории граждан? BI Group построила возле акимата жилой комплекс Tamerlan, квартиры в котором были проданы за несколько дней. Если отвечать на ваш вопрос, то в городе с миллионным населением есть и богатые, и бедные. Для нуждающихся граждан государство строит жилье и без таких компаний. Но мы не можем построить полноценный город с домами с ограниченными социальными расценками. Города украшают высотные дома. Это одно. Во-вторых, жилье - это не только просто жилье, но и инвестиционный инструмент. В разных городах Казахстана работают молодые люди из Шымкента. На заработанные деньги они покупают недвижимость в Нур-Султане и Алматы, то есть вкладывают свои деньги в экономику этих городов. Если в Шымкенте будет сформирован достойный рынок недвижимости, которая может стать инвестиционным инструментом, то люди будут вкладывать свои средства в Шымкент.

Признаюсь, в строительстве жилья мы отстаем по сравнению с другими городами, хотя и являемся городом республиканского значения. В таких же миллионниках - Нур-Султане и Алматы - в год сдают в эксплуатацию по три миллиона квадратных метров жилья. Даже в Актау, население которого не достигает 200 тысяч человек, строят миллион квадратных метров жилья в год. Как вы думаете, сколько квадратных метров жилья строят в Шымкенте, где проживает миллион жителей? Полмиллиона квадратных метров. Всего лишь полмиллиона! Такие медленные темпы сдерживают развитие города.

Будущее Шымкента зависит от инвестиций. Наш город - как сад, который давно не видел воды. Листья пожелтели, стебли сморщились. Сад нуждается в воде, а город - в инвестициях. Если бы несколько компаний, таких, как BI Group, инвестировало по 100 миллиардов, город наполнился бы современными и комфортными домами, как Нур-Султан.