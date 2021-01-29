Подпольное казино под видом овощного магазина организовала карагандинка

Игорный бизнес подпольно организовала карагандинка, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДУИС по Карагандинской области, 41-летнюю жительницу Караганды приговорили к одному году ограничения свободы и 100 часам принудительного труда за организацию игорного бизнеса.

В августе 2020 года жительница города приобрела три игровых автомата и под видом продажи овощей в одном из магазинов города организовала игорный бизнес без соответствующей лицензии. Азартные игроки часто наведывались в магазин и проводили время за автоматами. Владелица подпольного бизнеса. в случае отсутствия денег в терминале, созванивалась с победителями и выплачивала им выигрыш, - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что подпольное казино просуществовало не долго, спустя пару месяцев его закрыли, а в отношении предприимчивой карагандинки завели уголовное дело.

В службе пробации Октябрьского района состоит осужденная за организацию игорного бизнеса. В течении года жительница города должна отработать 100 часов принудительного труда, в случае уклонения ей будет заменено ограничение свободы на лишение. заместитель начальника ДУИС по Карагандинской области Бекболат Шакиров

В ведомстве добавили, что игровые автоматы по решению суда должны быть уничтожены.