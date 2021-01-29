30 человек спасли из снежных заносов в Туркестанской области

В связи с резкой переменой погоды, выпадением обильных снегопадов и сильными ветрами на территории Туркестанской области, в ряде районов (Казыгуртский, Толебийский, Байдибекский) и Кентау (в горных районах) участились случаи закрытия автомобильных дорог областного значения, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

По данным Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области, 25 единиц спецтехники и 30 работников ГКП на праве хозяйственного ведения "Оңтүстік жолдары" и субподрядчиков управления провели работы по очистке автомобильных дорог от снега.

В результате за четверо суток уборки снега из снежных заносов спасено 25 легковых автомобилей, эвакуировано 30 пассажиров, оказавшихся на дороге. В том числе временно приостановлено движение транспорта на трассе, соединяющей город Кентау и Созакский район, а именно КХ-56 областного значения КХ-56 "Жамбыл-Кумкент-Шолаккорган-Ащысай". На перевале "Ащысай" 10 единиц спецтехники и 20 рабочих ГКП "Оңтүстік жолдары и субподрядчика ТОО "Илдас" провели работы по очистке дороги от снега. В результате за трое суток уборки снега из снежных заносов спасено 16 легковых автомобилей, эвакуирован 21 пассажир, оказавшийся на дороге.

В связи с тем, что село Ащысай, относящееся к городу Кентау, находится в горной местности, в результате сильного снегопада, автомобильные дороги, расчищенные с помощью спецтехники, были вновь завалены снегом и закрыты.

В настоящее время полным ходом ведутся работы по очистке от снега автомобильной дороги КХ-56 областного значения. Часть двухполосной дороги полностью очищена от снега, на некоторых участках движение транспорта организовано по одной полосе.