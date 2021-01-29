"Два литра в день". Три популярных мифа об употреблении воды развеял диетолог

29 января 2021, 20:39
Фото: pixabay.com

Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал популярные "правила" употребления воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В первую очередь специалист отметил, что нет никакой необходимости в том, чтобы выпивать по два литра воды в день. По его словам, человек испытывает жажду и употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.

Другое распространенное убеждение в том, что жидкости способны "утолить" голод.

Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет. диетолог Алексей Ковальков

Третьим мифом, по словам диетолога, является заблуждение о пользе воды перед приемом пищи. Специалист подчеркнул, что вода "смывает" ферменты, необходимые для пищеварения, и посоветовал пить через пять минут после начала приема пищи.


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