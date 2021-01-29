Куры сгорели при пожаре в Алматы

В Алматы при пожаре в хозпостройке сгорели куры, сообщает zakon.kz.

28 января в 06:51 на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в хозпостройке, в котором содержались куры в частном жилом секторе мкр. Айгерим-2 Алатауского района. Пожарные локализовали возгорание за 5 минут, но кур спасти не удалось. К счастью, хозяева при строительстве предусмотрели противопожарные разрывы и пламя не успело перейти на дом и соседний дом. пресс-служба ДЧС Алматы

По данным ведомства, причина пожара – хозяева оставили включенным свет (лампочку "Ильича" без плафона).

Из-за перегрева лампы произошло разрушение колбы с дальнейшим попаданием горячих элементов нихромовой нити лампы на сухую подстилку (солому). Лампочка эксплуатировалась без плафона, вследствие чего и произошло возгорание. За нарушение правил пожарной безопасности хозяин дома, был привлечен к административной ответственности согласно пп 4. пункта 6-4 Правил пожарной безопасности РК, согласно которого не допускается использовать светильники с лампами накаливания со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника, - проинформировали в ДЧС.