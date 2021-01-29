Байден призвал Путина освободить Навального

Президент США Джо Байден поднял тему Алексея Навального в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Псаки подтвердила, что Байден призвал российского лидера освободить Навального из-под ареста.

Да, как это публично делала вся наша команда на протяжении последних нескольких недель, - сказала она.

Представитель Белого дома отказалась раскрывать дополнительные детали разговора между двумя лидерами.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы. Беседа продолжалась более 35 минут, она была рабочей и откровенной.

Алексея Навального перевезли в Берлин 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, он почувствовал себя плохо, самолет экстренно посадили в Омске. Затем пациента отправили в немецкую клинику "Шарите", где местные врачи заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы "Новичок". 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд на выездном заседании в подмосковных Химках арестовал его на 30 суток.