Склад стройматериалов горел в Алматы

Пожарные за 10 минут ликвидировали пожар в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.

29 января в 20:26 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу по адресу: ул. Фадеева, 38. По прибытию в 20:33 обнаружено горение ПВХ - материалов и заготовок для рекламных стеллажей в арендуемом помещении. (...) Удалось отстоять от огня смежные складские помещения. Принятыми мерами возгорание ликвидировано за 10 минут. пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве уточнили, что жертв и пострадавших нет.