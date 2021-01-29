Мужчина украл у знакомой телефон, но вскоре вернул его

Полиция Алматинской области помогла женщине вернуть украденный дорогой сотовый телефон, сообщает zakon.kz.

20 января в дежурную часть Жамбылского района обратилась 22-летняя жительница поселка Каргалы по факту кражи у нее из гостиницы сотового телефона стоимостью 185 000 тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 1 УК РК. пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Полицейские выяснили, что потерпевшая в компании своих друзей отдыхала в гостинице, после чего легла спать. Проснувшись, она обнаружила пропажу телефона, о чем заявила в полицию. Через четыре дня потерпевшая обнаружила украденный телефон у себя под ковриком у входной двери.

В ведомстве уточнили, что 27 января стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее неоднократно судимый за кражи, грабежи, изнасилование и др. преступления житель пос. Узынагаш.

Задержанный признался, что украл телефон, а потом, увидев активную работу полицейских, испугался и подбросил потерпевшей, в надежде, что его оставят в покое. Готовясь к совершению кражи, он все 4 месяца знакомства с потерпевшей скрывал свое настоящее имя и место жительства. Сейчас по факту ведется досудебное расследование, - добавили в областном ДП.