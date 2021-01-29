Внедорожник врезался в крыльцо мечети в Алматы

В Алматы внедорожник врезался в крыльцо мечети, передает корреспондент zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Розыбакиева и Жандосова. Автомобиль Land Rover Range Rover, двигаясь по ул. Розыбакиева в южном направлении вверх, через полосу встречного движения вылетел с дороги, выехал на тротуар, после чего врезался в крыльцо мечети.

В результате ДТП пострадал водитель внедорожника.

Как выяснилось позднее, водителю Land Rover стало плохо, из-за чего он потерял управление.

По счастливой случайности на его пути не оказалось ни встречных автомобилей, ни пешеходов.