Внедорожник врезался в крыльцо мечети в Алматы

29 января 2021, 23:57
Фото: zakon.kz

В Алматы внедорожник врезался в крыльцо мечети, передает корреспондент zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Розыбакиева и Жандосова. Автомобиль Land Rover Range Rover, двигаясь по ул. Розыбакиева в южном направлении вверх, через полосу встречного движения вылетел с дороги, выехал на тротуар, после чего врезался в крыльцо мечети.

В результате ДТП пострадал водитель внедорожника.

Как выяснилось позднее, водителю Land Rover стало плохо, из-за чего он потерял управление.

По счастливой случайности на его пути не оказалось ни встречных автомобилей, ни пешеходов.


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