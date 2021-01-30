Какой вакциной от COVID-19 привился генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, вакцинация прошла в четверг в нью-йоркской клинике.

Насколько я помню, он привился вакциной Moderna, - сказал Дюжаррик.

Он пояснил, что это был первый этап вакцинации. Генсеку предстоит получить еще вторую дозу.

Ранее стало известно, что Антониу Гутерриш привился от коронавируса.

Мне повезло, и я испытываю чувство благодарности от того, что сегодня получил первую дозу вакцины от COVID-19. генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Он призвал к тому, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде, подчеркнув, что безопасность каждого - это безопасность для всех. Прививку 71-летний политик получил в центре вакцинации, расположенном в помещении одной из школ нью-йоркского района Бронкс.