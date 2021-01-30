Будущий дизайн iPhone 12S раскрыли инсайдеры

Возможный дизайн нового смартфона от Apple раскрыли инсайдеры, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Рендеры будущего смартфона опубликовал портал Letsgodigital.

Дизайн будущего 12S Pro (или iPhone 13) воссоздан на основе последних утечек о смартфоне. Так, гаджет лишен какого-либо разъема, заряжать его предлагается исключительно беспроводным способом.

Гаджет, премьера которого ожидается в сентябре 2021 года, должен получить новый дисплей с адаптивной частотой обновления изображения до 120 герц.

Кроме того, в iPhone могут вернуть Touch ID, основанный на подэкранном датчике от Qualcomm.

В целом смартфон внешне напоминает iPhone 12 Pro с уменьшенным экранным вырезом. Гаджет построят на пятинанометровом процессоре Apple A15 Bionic.

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