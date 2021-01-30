Посетителей двух ТРЦ эвакуировали в Костанае

Посетителей ТРЦ MART и ТРЦ Kostanay Plaza эвакуировали, сообщает zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

В полицию поступило анонимное сообщение, что в торговом центре заложено взрывное устройство. Сообщение поступило около 18.00, - прокомментировали в Департаменте полиции.

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Полиция начала проводить неотложные мероприятия, определяет источник сообщения.

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В 21.40 проверка торговых центров завершена. Ничего не обнаружено.