Постоялец гостиницы упал в шахту лифта в Павлодаре

В павлодарской гостинице мужчина упал в шахту лифта. Чтобы вытащить его оттуда, потребовалась помощь спасателей, передает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По сообщению пресс-службы областного ДЧС, 28 января в Павлодаре в 20:40 на пульт 112 поступило сообщение из гостиницы "Сарыарка". Со слов администратора гостиницы, их постоялец упал в шахту лифта с четвертого этажа.

На место выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. С помощью специальных средств они извлекли пострадавшего из шахты. С множественными травмами его доставили в 1-ю городскую больницу.

Мужчина 1987 года рождения находится в стабильно тяжелом состоянии, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и позвоночника. Он находится под наблюдением врачей, - сообщили в областном управлении здравоохранения.