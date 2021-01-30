Вакцинный национализм: Глава ВОЗ призвал бизнес повлиять на правительства

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что деловые круги могут оказать влияние на правительства стран, располагающих вакциной от COVID-19, и убедить их поделиться с теми государствами, у которых ее на настоящий момент нет, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом он заявил, выступая в пятницу на онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходившего с 25 по 29 января в видеоформате.

Прошу бизнес-сообщество использовать свое влияние и убедить правительства в том, что делиться дозами - это лучший способ установления контроля над пандемией, восстановления доверия и перезагрузки экономического восстановления. генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Он отметил, что многие компании осуществляют "мировые операции и зависят от глобальных цепочек поставок" и что циркуляция коронавируса в мире "продолжит нарушать эти цепочки, а экономическое оздоровление задержится". Как считает глава ВОЗ, если "из-за вакцинного национализма будет утеряна вера в международное сотрудничество", то от этого в проигрыше окажутся все жители планеты.

Генеральный директор призвал "правительства, уже получившие поставки вакцины против COVID-19, охватить прививками работников здравоохранения и пожилых людей и поделиться дополнительными дозами с [международным механизмом] COVAX, чтобы другие страны могли сделать то же самое".

По его мнению, пандемия продемонстрировала, что "здоровье - это не товар и не предмет роскоши, а фундаментальное человеческое право, а также основа социальной, экономической и политической стабильности".

COVAX - международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.