Два человека скончались от пневмонии за сутки в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 января 2021 года, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава РК, на 30 января лечение от КВИ продолжают получать 27 403 человек (15 787 КВИ+ и 11 616 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 430 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 973 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 265 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 61 пациент; • на аппарате ИВЛ - 43 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 28 января 2021 года зарегистрировано 70 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 95 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 47 787, случаев с летальным исходом - 566, всего выздоровели – 35 605 человек.