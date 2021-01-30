15-летняя жительница Балхаша сбежала из дома к 18-летнему другу

30 января 2021, 08:42
Фото: Polisia.kz

15-летняя жительница Балхаша сбежала из дома и гостила у друга в Алматы, сообщает zakon.kz.

Заявление о пропаже несовершеннолетней поступило в дежурную часть отдела полиции города Балхаш от местной жительницы.

Полицейские начали розыск и обнаружили девочку в Алматы. Она находилась в одном из домов по улице Жарокова, в квартире своего знакомого, 2002 года рождения.

Информация незамедлительно была передана инициатору розыска, для дальнейшего информирования матери девочки, которая до передачи законному представителю помещена в Центр адаптации несовершеннолетних. начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев


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