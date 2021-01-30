Новый фейк о патентах на ряд вирусов обсуждают казахстанцы

Пользователи Казнета делятся сообщением о том, что в Сети обнаружены патенты на различные вирусы, включая ВИЧ, Эболу, свиной грипп и SARS, сообщает zakon.kz.

Автор предполагает, что это прямое доказательство их искусственного происхождения, так как запатентовать то, что создано природой, невозможно.

Как отмечает издание stopfake.kz, список "патентов на вирусы" появился в англоязычном сегменте Интернета в октябре 2020 года. Еще тогда каждый его пункт опровергли независимые фактчекеры.

"Патент на СПИД" — US-Patent 5676977 был зарегистрирован в 1997 году. Срок его действия уже истек.

"Патент на H1N1" (свиной грипп) — US-Patent 8835624 — это патент на конкретный специфический аптамер (молекулу, особым образом связывающуюся с другими молекулами-мишенями).

"Патент на лихорадку Эбола" — US-Patent 20120251502. В нем речь идет о новом штамме вируса Эболы ЕboBun, который выделили в Уганде. Сейчас патент не действует.

"Патент на свиной грипп" — US-Patent CA2741523 A1 — никакого отношения к этому штамму гриппа не имеет. Он относится к штамму ЕboBun. Этот патент до сих пор находится на рассмотрении.

"Патент на коровье бешенство" — US-Patent 0070031450 A1. Патента с таким номером не существует.

"Патент на лихорадку Зика" — ATTC VR-84 Rockefeller Foundation. Здесь автор, вероятнее всего, допустил ошибку. Логично предположить, что он имел в виду ATCC — The American Type Culture Collection (Американская коллекция типовых культур). Это некоммерческое хранилище клеточных линий, микроорганизмов и других материалов для научных исследований.

"Патенты на SARS" — US-Patent 7897744 и 8506968. Первый патент принадлежит Агентству общественного здравоохранения Канады и относится не к самому вирусу SARS, а лишь к расшифровке его геномной последовательности. Второй патент описывает создание вакцины на основе генно-модифицированных частиц вируса SARS.

Таким образом, ни один из указанных патентов на самом деле не является патентом на вирус и не доказывает искусственное происхождение приведенных болезней, - отмечают эксперты.