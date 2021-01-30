Предельная цена на сахар в Алматы сохранится до конца марта

В Алматы установленную предельную цену на сахар продлят еще на два месяца, сообщает zakon.kz.

Акиматом города Алматы принято решение продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на сахар-песок в размере - 254 тенге за кг с 30 до 90 календарных дней.

Это сделано с учетом экономической и социальной целесообразности на основании рекомендаций городской Комиссии по сдерживанию цен.

Соответствующее постановление вступает в силу с 30 января 2021 года.

Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (291 700 тенге) до 200 МРП (583 400 тенге), при совершении указанных действий в течение года повторно. региональная служба коммуникаций города Алматы

Предельную цену на сахар в городе ввели с 30 декабря 2020 года. Данные меры проводятся с целью стабилизации стоимости продукции на рынке и недопущения необоснованного завышения цен реализаторами.