236 казахстанцев прибыли в страну без ПЦР-справок

29 января в Казахстан прибыло 12 авиарейсов из ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, РФ и Беларуси, сообщает zakon.kz.

По информации комитета санитарно-эпидемиологического контроля, без справок прибыли 236 казахстанцев.

В том числе: в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 688 пассажиров, со справками - 624, без справок - 64; в аэропорт Алматы – 4 рейса, 740 пассажиров, со справками - 568, без справок - 172; в аэропорт Актау – 1 рейс, все 25 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа, из 433 граждан РК, прилетевших без справок в РК 28 января 2021 года, у 3 пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, 2 пассажира прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, один пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан, - отметили в комитете.