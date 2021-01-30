Психолог рассказал, как перестать бояться уколов

Страх перед иглами может помешать человеку пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Психолог Сергей Ланг дал советы по избавлению от трипанофобии, сообщает zakon.kz.

Его слова приводит радио Sputnik.

Эксперт рекомендует взять листок бумаги и подробно выписать все страхи, связанные с уколами - боль, возможность осложнений, потенциальное занесение инфекции и так далее.

После этого надо записать противоположные мысли — о том, что боль незначительна, врач делает подобные уколы каждый день и обладает опытом, а сам процедура займет несколько секунд. Написание и чтение этих записей поможет начать относиться к проблеме более рационально.

Психолог также рассказал, как справиться с эмоциями, когда вы уже пришли в кабинет врача.

Когда вы заходите в кабинет к врачу, не нужно смотреть, как он достает шприц, иголку, набирает лекарство, делает укол. Самый хороший способ — отвлечься. Возьмите с собой наушники, включите веселую песню. Можете в этот момент разговаривать с врачом на отвлеченные темы, не связанные с процедурой укола, чтобы не концентрироваться на боли. И самое главное — попробуйте себя в этот момент ущипнуть, чтобы вы эту боль почувствовали. Таким образом вы переключите свое внимание на эту локацию, и боль от укола будет уже не так заметна и ощутима. психолог Сергей Ланг