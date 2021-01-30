Карантин в Байконуре продлен до 14 февраля

В Байконуре продлен режим повышенной готовности, сообщает zakon.kz.

Глава администрации Константин Бусыгин продлил режим повышенной готовности для органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Байконура до 14 февраля.

Разрешена деятельность актовых, концертных и киноконцертных залов, при условии соблюдения дезинфекционного, масочного режимов и социального дистанцирования и обеспечения заполняемости залов не превышающем 25% мест для зрителей, в соответствии с рекомендациями, установленными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, - говорится в сообщении.

Также уточнен порядок работы объектов общепита: организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги общественного питания, необходимо осуществлять деятельность с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом в соответствии с рекомендациями, установленными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, запретом на проведение массовых и корпоративных мероприятий, а также запретом на использование площадок для танцев под музыку (танцпол).

В заведениях общепита должно быть обеспечено расстояние между столами в помещениях (залах) не менее 2 метров и размещение (рассадка) посетителей не более 4 человек за столом. Постановлением главы администрации сняты ограничения на численность групп при передвижении по городу, при прогулках и нахождении на территории города.