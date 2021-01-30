Мошенница завладела шубой пенсионерки в Кызылорде

30 января 2021, 12:22
Фото: vshubke.com

Мошенница, обманувшая пенсионерку задержана в Кызылорде, сообщает zakon.kz.

В Управление полиции города обратилась 73-летняя пенсионерка. В заявлении указано, что некая женщина обманным путем завладела ее норковой шубой стоимостью 250 000 тенге.

Стражи порядка разыскали мошенницу. Ею оказалась ранее судимая 37-летняя жительница области.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение прав на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием). пресс-служба МВД РК


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