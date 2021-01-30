Накроются вместе с людьми - семейчане боятся обрушения многоэтажек

В Семее высотку решили построить на болоте, сообщает zakon.kz.

Как отмечает телеканал "КТК", жители соседнего дома уверены: из-за этого в их квартирах пропадет солнечный свет, а в худшем случае многоэтажка и вовсе может рухнуть. Люди просят, чтобы на месте пустыря обустроили парк или зону отдыха для детей.

Изначально нам сказали, что вот на этом месте у нас будет детская площадка. Будет здесь зона отдыха. В оконцовке здесь продали этот участок, поставили автостоянку. Здесь вообще нам выйти невозможно будет. Я вообще не понимаю... Тем более на болоте. У меня стена уже трещину дала, - отмечает обеспокоенная жительница Ирина Ивашова.

Но чиновники недоумевают. Говорят, что давно планировали на этом участке девятиэтажку, а современные технологии позволяют строить где угодно. Застройщик нашелся. Выкупил стоянку, изменил назначение земли и уже разрабатывает проект. Но сначала нужно пройти экспертизу.

По плану детальной планировки, утвержденному в 14-м году, там на это пятно запланирован был многоэтажный жилой дом. Но он чуть-чуть в сторону. Никаких строительно-монтажных… не ведется. Дело в том, что они сейчас разрабатывают план-проект жилого дома. В дальнейшем будет проходить экспертизу, - отметил Ардак Исатаев, руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Семея.

Жители уже устали жаловаться, поэтому решили: пришло время подавать в суд. Чиновники делать этого не советуют. Говорят, сначала нужно дождаться результатов экспертизы.