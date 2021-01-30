В Украине нашли у Байдена "княжескую кровь"

От победы Джо Байдена на выборах президента украинские "патриоты" испытывают радость, граничащую с помешательством, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Комсомольская правда", его уже на полном серьезе объявили потомком Рюриковичей.

Украинский историк Олег Стецишин опубликовал исследование.

В нем приводится подробная родословная Байдена, составленная неким Тимом Доулингом, энтузиастом французского сайта любителей генеалогии Geneanet.org.

И украинских "патриотов" в обширном семейном древе Байдена заинтересовал его предок, живший 600 лет назад в Англии – барон Саймон де Фельбригг.

Стецишин обращает внимание на то, что этот барон был женат на Малгожате Тешинской, дочери знаменитого аристократа из Польши Пшемыслава I Носака. В роду Малгожаты значится великий князь и король Руси Данила Галицкий, правнук Владимира Мономаха. А также целая уйма представителей польской элиты, породнившихся в стародавние времена с киевскими правителями и даже с детьми и внуками Владимира Великого, - говорится в исследовании.

Получается, что если Доулинг не ошибся с родством Байдена и британского барона и его славянской супруги, принадлежность президента-демократа к легендарным правителям Руси можно считать "доказанной".

Примерно так же доказанной, как раньше "доказывались" украинские корни Иисуса Христа, Будды и пророка Мухаммеда, - отмечается в тексте.