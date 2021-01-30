Когда вакцина QazCovid-in станет доступной казахстанцам

Казахстанская вакцина QazCovid-in, возможно, будет доступна для вакцинации населения к июню 2021 года, сообщает zakon.kz.

Об этом Sputnik сообщила руководитель управления комитета санитарно-эпидемиологического контроля Нуршай Азимбаева.

Мы знаем, что первая и вторая фазы клинических испытаний данной вакцины прошли успешно. Препарат уже доказал свою эффективность и безопасность на сегодня. Мы ожидаем завершение третьей фазы (клинических исследований) во втором квартале, к концу мая, наверное, будет. Думаем, что к концу второго квартала, то есть к июню, возможно, эта вакцина будет доступна для использования для вакцинации населения, - сказала Азимбаева.

В Казахстане намерены использовать такие вакцины против коронавируса, как Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V", разработана российским Научно-исследовательским центром имени Гамалеи) и QazCovid-in от Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Минобразования.

Ориентировочный объем поступления данной вакцины (QazCovid-in) – от восьми до 16 миллионов доз, по предварительным данным, - уточнила она.

В Казахстане массовая вакцинация против коронавируса начнется в феврале. Вакцинация в стране добровольная.