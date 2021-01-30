Задержание сбытчиков наркотиков в Алматинской области запечатлели на видео

Троих сбытчиков наркотиков задержаны в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Задержание было снято на видео.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области была получена оперативная информация о том, что некий мужчина занимается сбытом наркотических средств.

Информация подтвердилась, было возбуждено уголовное дело. В ходе проведения негласных следственных действий, было установлено еще два лица, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Действовать оперативникам приходилось осторожно, так как один из троицы уже имел криминальный опыт. Он привлекался за наркотики и отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу чужого имущества.

В результате проведенных спецмероприятий полицейские задержали трех жителей поселка Байсерке на территории Илийского района. Задержанным было по 36, 38 и 39 лет. У последнего в ходе проведения обыска по месту жительства с помощью собаки ищейки обнаружено наркотическое средство, признанное экспертизой "марихуаной высушенной". Общий вес изъятого зелья составил 6 кг 944 гр, что является особо крупным размером.

В отношении всех трех подозреваемых возбуждено уголовное производство по статье 297 ч. 3 п. 1, 2, 3 УК РК. Задержанные взяты под стражу. пресс-служба МВД РК