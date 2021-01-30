В США отказались ослаблять санкции против России из-за Крыма

Посол США в России Джон Салливан рассказал об отказе ослаблять санкции против Москвы из-за Крыма, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Дождь".

Так, по словам спикера, Штаты и их союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. По его словам, позиция США остается неизменной за последние семь лет.

Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать. посол США в России Джон Салливан

Он добавил, что такие союзники и партнеры США, как Германия и Франция "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы", которое справедливо для Украины и ее граждан.

Салливан отметил, что подход Вашингтона к Украине и к Минским соглашениям остается прежним.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией все проблемные вопросы.