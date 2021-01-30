Назван владелец дворца в Геленджике

Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике, сообщает zakon.kz.

Миллиардер, которого СМИ часто называют другом Путина, сказал об этом в интервью телеграм-каналу Mash.

Объект был достаточно сложным, было много кредиторов, и ему удалось стать бенефициаром, рассказал Ротенберг. "Это находка, место шикарное", – говорит он.

По его словам, место "прямо располагает" к тому, чтобы устроить там отель. Работы по созданию там апарт-отеля идут уже несколько лет, рассказал Ротенберг, хотя он и "понимал, что это достаточно тяжелое и скандальное здание".

Пройдет полтора-два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на красоту, которая там будет, – обещает он.

Нынешнее состояние стройки Ротенберг оценивает "пока неудовлетворительно". Планируется закончить работы за два года, но с учетом нынешних "скандалов и инсинуаций" вокруг этого объекта предприниматель обещает: "Постараюсь ускориться".

После того, как Алексей Навальный был задержан по возвращению из Германии, его соратники опубликовали расследование, где утверждается, что для Владимира Путина под Геленджиком был построен роскошный дворец за 100 миллиардов рублей, оформленный на третьих лиц. Путин заявил, что здание ему не принадлежит. Издание "Медуза" выяснило, что на мысе Идокопас соорудили еще и 16-уровневый подземный бункер.