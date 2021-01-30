За грубость: Тренер по боксу ударил школьника в Алматинской области

В Алматинской области тренер по боксу ударил подростка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, 26 января текущего года в дежурную часть Енбекшиказахского РУП поступило сообщение о доставлении в больницу 16-летнего подростка с диагнозом "ушиб костей носа".

По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 107 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Енбекшиказахского РУП по подозрению в совершении данного уголовного правонарушения был установлен 34-летний тренер потерпевшего, который пояснил, что в ходе уборки спортивного зала, где он работает тренером по боксу, к нему подошел одноклассник его учеников. В ходе беседы с ним юноша начал грубо общаться, после чего тренер, не выдержав, ударил его по лицу. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК, в интересах следствия, не разглашается. начальник УП Енбекшиказахского района, полковник полиции Талгат Сейльханов