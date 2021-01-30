В Нью-Йорке запущена передача на казахском языке

Казахстанец Данияр Кожан запустил в эфире нью-йоркской радиостанции Freedom FM программу на казахском языке Qazaq Time, сообщает zakon.kz.

Как сообщает портал Dknews.kz, первыми гостями программы стали генеральный консул РК в Нью-Йорке Алмат Айдарбеков и офицер американской полиции, боксер переехавший из Казахстана Димаш Ниязов.

Предстоит много работы. Я думаю, что вы достойно, на высоком уровне будете представлять нашу культуру, наш язык и нашу страну. Я хочу пожелать вам удачи во всем, - сказал генеральный консул Алмат Айдарбеков в прямом эфире программы Qazaq Time.

Сама радиостанция Freedom FM является русскоязычной, но теперь в ее эфире будет программа на казахском языке.