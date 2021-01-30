Нигматулин выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Дорофеева

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил соболезнования семье Михаила Дорофеева, сообщает zakon.kz.

От себя лично и от имени депутатского корпуса выражаем искренние соболезнования по случаю безвременной кончины известного журналиста, замечательного человека Михаила Дорофеева. Будучи высокопрофессиональным медиаменеджером, проявляя активную гражданскую позицию в том числе и как член Национального совета общественного доверия, Михаил Дорофеев внес значимый вклад в развитие отечественной журналистики, в развитие демократических процессов в нашей стране, - отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

При этом Председатель Мажилиса также подчеркнул вклад Михаила Дорофеева в оперативное и объективное освещение законодательной деятельности депутатского корпуса.

Мы были знакомы с Михаилом Викторовичем и в моей памяти он навсегда останется искренним, отзывчивым человеком, настоящим профессионалом своего дела, истинным патриотом Казахстана. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.