Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.
За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.
Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он осудил насилие на протестах и попытки привлечь к участию в них детей. После публикации на него обрушились с критикой те, кто поддерживает такие акции.
Юмориста стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание стихотворения. Ему и его детям начали угрожать.
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