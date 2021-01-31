В Нур-Султане открыли новую улицу

31 января 2021, 01:53
Фото: astana.gov

В городе Нур-Султан открыт проезд на участке улицы Е355, сообщает zakon.kz.

Строительство участка улицы Е355 от Кургалжинского шоссе до ул. Мухамедханова завершилось в столице, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Открытие проезда этом участке улучшит транспортное обслуживание жителей жилых комплексов "Кристалл", "Нұрлы Ұя", "Ерке", "Аркада", "Сенiм", "Copengangen" и других.

Кроме того, существующая улично-дорожная сеть Нур-Султана разгрузится. Новый проезд также обеспечит устойчивое функционирование дорожной сети столицы в целом.


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