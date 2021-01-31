Выпадение волос может быть связано с наличием половой инфекции

Причиной выпадения волос может быть заражение половой инфекцией, сообщает zakon.kz.

Как предупреждают специалисты из American Academy of dermatology, привести к потере волос по всему телу может сифилис, если его не лечить.

На первой стадии этой болезни увеличиваются лимфатические узлы шеи, паха, подмышек. Может развиваться шанкром (безболезненная язва) от десяти дней до трех месяцев заражения.

Наиболее частые симптомы поражают кожу. Может появиться симметрично распределенная красно-розовая сыпь без зуда на туловище и конечностях, в том числе на ладонях и подошвах ног.

Через несколько недель после исчезновения язв на ладонях и подошвах ног может появиться пятнистая сыпь. На второй стадии инфекции может произойти неоднородное выпадение волос и образование белых пятен во рту.

Ученые констатировали, что если заболевание не лечить, то оно может нанести серьезный вред головному мозгу, сердцу и нервной системе. Сифилис также может стать причиной инсульта, привести к слабоумию и слепоте.