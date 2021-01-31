Три казахстанца скончались от пневмонии за сутки

О заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 31 января 2021 года сообщает zakon.kz.

На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 27 794 человека (16 248 КВИ+ и 11 546 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 393 пациента, на амбулаторном уровне – 21 401 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: • в тяжелом состоянии – 254 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента; • на аппарате ИВЛ - 38 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 29 января 2021 года зарегистрировано 71 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 138 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 47 858, случаев с летальным исходом - 569, всего выздоровели – 35 743 человека.